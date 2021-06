Unfall in Pfaffenhofen: Radfahrer wird von Auto erfasst

Bei einem Unfall in Pfaffenhofen ist ein Radfahrer verletzt worden. Er kam in ein Krankenhaus. Ein 19-Jähriger hatte ihn laut Polizei übersehen.

Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag in Pfaffenhofen ist ein 57-jähriger Radfahrer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ihn ein 19-jähriger Autofahrer übersehen und mit seinem Wagen erfasst.

Der 19-Jährige war gegen 15 Uhr mit seinem Pkw in Pfaffenhofen/Diepertshofen auf der Diepertshofener Straße in östliche Richtung unterwegs und wollte an der Kreuzung Hauptstraße/Diepertshofener Straße nach rechts in die Hauptstraße abbiegen. Dabei übersah er den 57-Jährigen. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt auf dem Radweg in Richtung Pfaffenhofen unterwegs, der parallel zur Hauptstraße verläuft.

Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer kam zu Fall und wurde verletzt. Er musste mit dem Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 100 Euro. (AZ)

