Unbekannter tötet mehrere Rehe bei Lonsee und lässt sie liegen

Mehrere Rehe sind Anfang November im Bereich Lonsee (Alb-Donau-Kreis) erlegt und zurückgelassen worden. Die Polizei geht nach eigenen Angaben von einem Wilderer aus. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise.

Demnach sei erst jetzt bekannt geworden, dass zwischen Ende Oktober und Anfang November insgesamt vier Rehe in mehreren Jagdrevieren im Bereich Lonsee von einem Unbekannten getötet wurden. Erkenntnissen der Polizei zufolge, seien die Rehe allesamt auf Feldern in der Nähe asphaltierter Straßen erlegt und zurückgelassen worden. Die Tiere hätten Schussverletzungen gehabt, so die Polizei.

Der Polizeiposten Amstetten habe die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, denen verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich Lonsee aufgefallen sein könnten. Hinweise nimmt die Polizei in Ulm unter der Telefonnummer 0731/188-3312 entgegen. (AZ)