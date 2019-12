vor 40 Min.

Realgrund in akuter Schieflage

Ulmer Firma beantragt Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Was das für den Südstadtbogen bedeutet.

Von Oliver Helmstädter

Der Bauträger und Projektentwickler Realgrund hat nach eigenen Angaben beim Amtsgericht Ulm einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Das Amtsgericht Ulm habe diesem stattgegeben.

Die bundesweit tätige Firma realisiert seit mehr als 45 Jahren Wohn- und Gewerbeimmobilien. Die laufenden Projekte, wie auch der Neu-Ulmer Südstadtbogen mit Tiefgarage, Bürohaus und 450 neuen Wohnungen, sollen planungsgemäß fortgeführt werden. Zum vorläufigen Sachwalter wurde Professor Martin Hörmann, Anchor Rechtsanwälte, Ulm, bestellt. Die Sanierung werde von dem Restrukturierungsexperten und Wirtschaftsprüfer Patrick Wahren von SGP Schneider Geiwitz als Handlungsbevollmächtigtem begleitet.

Die Blindgänger in Neu-Ulm spielten eine Rolle

„ Neu-Ulm ist ein attraktiver Standort und unser Projekt Südstadtbogen wird nach Fertigstellung weiterhin eine werthaltige Investition für alle Eigentümer darstellen“, wird Walter Hopp, geschäftsführender Vorstand der Realgrund AG, in einer Pressemitteilung zitiert. Das Unternehmen habe allerdings jetzt eine Projektunterdeckung, da die Baupreise allein in den vergangenen drei Jahren seit Vertragsabschluss und Projektbeginn um mehr als 25 Prozent gestiegen seien. Das heißt: das Geld wird knapp. Dennoch gibt sich das Unternehmen betont optimistisch: Im gleichen Zeitraum seien aufgrund der Attraktivität des Standortes allerdings auch die Immobilienpreise signifikant gestiegen. Die Investoren könnten daher mit deutlichen Wertsteigerungen für ihre Investitionen rechnen. Hopp: „Wir führen jetzt mit allen Investoren Gespräche, um den Nachfinanzierungsbedarf zu klären und das Projekt planungsgemäß fortsetzen und abschließen zu können.“

Nach der Insolvenz des Bauunternehmens Steinle, das zur „Steinle-Ruine“ auf dem Petrusplatz führte, ist das der nächste Rückschlag für Neu-Ulm. Allerdings ist Realgrund mit 43 Mitarbeitern mehrere Nummern größer als Steinle, der nur eine einstellige Zahl an Mitarbeitern hatte. Der Handlungsbevollmächtigte Wahren, der das erst 2012 eingeführte Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung begleitet, war am Mittwoch nicht zu erreichen. Der vorläufige Sachwalter Hörmann betonte gegenüber unserer Zeitung die „enorm“ gestiegen Baupreise als Grund für die Schieflage. Zudem hätten die Kosten durch die Bombenfunde im vergangenen Jahr einen Teil dazu beigetragen. Denn die Baupausen wären das Unternehmen sehr kostspielig gewesen.

