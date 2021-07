Was sich Roggenburger Unternehmen von einer alten Telefonzelle erhoffen

Plus Der Gewerbeverband schaut zurück und nach vorn. Es geht um Werbe-Ideen, Veranstaltungen - und einen möglichen Wochenmarkt in der Gemeinde.

Beim erst im vergangenen Jahr gegründeten Roggenburger Gewerbeverband GeRN ist einiges los, das zeigte sich nun in der Jahreshauptversammlung: Die Mitglieder planen Werbeaktionen und einen Gewerbetag im kommenden Jahr.