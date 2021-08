Ulm

vor 55 Min.

Moderiese zieht nächstes Jahr in die Sedelhöfe in Ulm

Plus Jetzt steht fest, welche Geschäfte demnächst im Ulmer Einkaufsquartier Sedelhöfe eröffnen. Und auch am Albert-Einstein-Platz tut sich was.

Von Michael Ruddigkeit

Noch gibt es im Ulmer Einkaufsquartier Sedelhöfe neben der Fußgängerzone einige Leerstände. Doch Zalando, McDonald's & Co sollen bald neue Nachbarn bekommen. Der Projektentwickler DC Developments gab am Donnerstag bekannt, welche Geschäfte in den nächsten Monaten in die Sedelhöfe einziehen. Darunter ist als Ankermieter ein großer Textilfilialist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen