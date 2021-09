Senden

Textil-Discounter NKD eröffnet seine 2000. Filiale in Senden

Plus Der europaweit 2000. Standort des Kleidung-Einzelhändlers NKD eröffnete am Donnerstag in Senden. Zur Eröffnungsfeier kam auch eine Influencerin aus der Stadt.

Von Quirin Hönig

NKD hat zwischen Norma und dem Futterhaus den roten Teppich ausgerollt: Am Donnerstag eröffnete die europaweit 2000. Filiale des Textil-Discounters im Gewerbegebiet von Senden. Warum die Stadt für den Jubiläums-Standort ausgewählt wurde, wie sich das Unternehmen von der Konkurrenz abgrenzen will und warum die Sendener Influencerin Claudia Botzenhardt-Plail den Kleidung-Einzelhändler bewirbt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

