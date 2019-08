vor 33 Min.

Stabhochsprung-Meeting Ulm: Termin, Zeitplan, Teilnehmer

Der "City Jump" findet diese Woche in Ulm auf dem Münsterplatz statt. Die Infos rund um Termin, Zeitplan und Teilnehmer beim Stabhochsprung-Meeting finden Sie hier.

Das internationale Stabhochsprung-Meeting "City Jump" bietet diese Woche hochkarätigen Spitzensport auf dem Münsterplatz in Ulm. Die Leichtathletik-Abteilung des SSV Ulm 1846 richtet dort einen mit Top-Athleten besetzten Stabhochsprung-Wettkampf aus. Der Eintritt ist frei.

Versorgt werden die Gäste über mehrere gastronomische Stände. Außerdem werden ein Karussell, ein Süßwarenstand, eine Wurfbude und verschiedene Promotionstände den Platz füllen. Die Infos zu Termin, Zeitplan und Teilnehmern finden Sie hier in der Übersicht.

Termin: Wann ist das Stabhochsprung-Meeting "City Jump" Ulm?

Der "City Jump" findet kommenden Freitag, 9. August 2019, statt. Auf dem Münsterplatz in Ulm wird es zwei Tribünen geben, sowie viele weitere Sitz- und Stehplätze.

"City Jump": Zeitplan beim Stabhochsprung-Meeting Ulm

Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr mit dem Fußballtunier des Vereins Bananenflanke e.V., ein innovatives Projekt speziell für Kinder mit geistiger Beeinträchtigung. Parallel findet ein Demonstrationsspringen statt und Laien können sich am Stabhochsprung versuchen. Der Wettkampf beginnt um 16.30 Uhr. Den Abschluss des Tages bildet das Ulmer Weinfest auf dem südlichen Münsterplatz, das bereits um 17 Uhr seine Pforten öffnet.

Ablaufplan

14.00 – 15.30 Uhr: Stabhoch-Demonstrationsspringen mit den Ulmer Zehnkämpfern – Jedermann/frau/kind-Springen unter Anleitung der Zehnkämpfer – Autogrammstunde des Ulmer Zehnkampfteams

Stabhoch-Demonstrationsspringen mit den Ulmer Zehnkämpfern – Jedermann/frau/kind-Springen unter Anleitung der Zehnkämpfer – Autogrammstunde des Ulmer Zehnkampfteams 14.00 – 17.00 Uhr: Fußballturnier Bananenflanke Ulm e. V.

Fußballturnier Bananenflanke Ulm e. V. 15.30 – 16.30 Uhr : Aufwärmen und Einspringen der Frauen

: Aufwärmen und Einspringen der Frauen 16.30 – 18.00 Uhr: Vorstellung und Wettkampf Frauen

Vorstellung und Wettkampf Frauen 18.00 – 18.30 Uhr: Aufwärmen und Einspringen der Männer

Aufwärmen und Einspringen der Männer 18.30 – 20.00 Uhr: Vorstellung und Wettkampf Männer

Vorstellung und Wettkampf Männer Danach: Siegerehrung Frauen und Männer

Stabhochsprung-Meeting Ulm: Das sind die Teilnehmer des "City Jump"

Sechs Frauen und sechs Männer treten am Fuße des Münsters an. Die Teilnehmenden können sich, wenn sie in Ulm die Normhöhe überspringen, für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften (29. September bis 3. Oktober) in Katar qualifizieren.

Hier eine Übersicht über die bisher bekannten Springerinnen und Springer.

Die Springerinnen

Stefanie Dauber

Katharina Bauer

Nicole Büchler

Eleni-Klaoudia Polak

Chloe Henry

Die Springer

Bo Kanda Lita Baehre

Raphael Holzdeppe

Karsten Dilla

Piotr Lisek

Valentin Lavillenie

(AZ)

