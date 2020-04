Statt Hühnerfest gibt es dieses Jahr einen Hühner-Lieferservice

Plus Das Hühnerfest in Pfuhl ist – wie viele andere auch – abgesagt worden. Es gibt aber ein kleines Ersatzprogramm.

Auch in den Neu-Ulmer Stadtteilen herrscht in den nächsten Monaten – solange die Corona-Pandemie noch grassiert – zumindest im Bereich Vereinsleben überwiegend Stille. So wurden in Burlafingen und Pfuhl die traditionellen Maifeiern am 30. April, ebenso der Pfuhler „Tanz in den Mai“ im Historischen Zehent-stadel, abgesagt. Für das Pfuhler Hühnerfest gibt es ein kleines Ersatzprogramm.

Eine viertägige Veranstaltung in Pfuhl wurde ebenfalls ein „Corona-Opfer“: Der Förderverein Fußball in Pfuhl hat sein für Ende Mai geplantes Pfuhler Hühnerfest abgesagt. „Uns blutet das Herz. Die Entscheidung ist hart, aber unumgänglich. Die Gesundheit ist unser höchstes Gut – und das gilt es jetzt zu schützen“, sagt Gert Schiele, Vorsitzender des Fördervereins. Dass die Entscheidung erst jetzt, gut fünf Wochen vor dem traditionellen Festbeginn an Christi Himmelfahrt (Vatertag), 21. Mai, fällt, habe seine Gründe. „Wir wollten die Entwicklungen abwarten. Es wusste ja niemand, was morgen passiert“, erklärt Schiele. Es wurde also zeitweise zweigleisig geplant. „Drei Wochen vorher mussten wir uns aber entscheiden“, so Schiele weiter. „Jetzt müssen wir zum ersten Mal in der doch schon langen Geschichte des Hühnerfestes absagen.“

Weil das Hühnerfest ausfallen muss: Pfuhler Fußballer liefern halbe Hähnchen aus

Dabei gäbe es reichlich Grund zu feiern: Seit 20 Jahren gibt es das Hühnerfest in Pfuhl, immer am Wochenende von Christi Himmelfahrt bis Sonntag. Entstanden ist das Fest aus einer „Dorfmeisterschaft“: Pfuhler Vereine traten im Fußball gegeneinander an. Mittlerweile ist es bei den Kickern des TSV Pfuhl nicht mehr wegzudenken. Nicht nur, weil jährlich Tausende ins Festzelt strömen, sondern weil die Fußballer die Einnahmen vom Hühnerfest benötigen. „Vor allem unser Nachwuchs ist auf das Geld dringend angewiesen. Ohne die Einnahmen sieht es ziemlich mau aus“, sagt Schiele. Die Pfuhler haben sich deshalb auch schon ein kleines Ersatzprogramm für das besagte Wochenende einfallen lassen. So wird es beispielsweise einen Hühner-Lieferservice am Sonntag, 24. Mai, geben. Auch ein Fifa-Turnier anstatt des Elfmeterturniers am Samstag ist vorgesehen.

Eigentlich sollte in diesem Jahr auch der in den vergangenen Jahren nicht mehr so stark besuchte Freitag mit einem neuen Format aufgewertet werden: „Rock im Zelt“, so der neue Slogan. Größere und in der Region bekanntere Bands sollten ein Anreiz für Besucher sein, auch von weiter weg in den Neu-Ulmer Stadtteil zu kommen. Karten wurden für das Event bereits bei Schreibwaren Trett in Pfuhl verkauft. Wer sich bereits Tickets gekauft hat, kann diese wieder beim Schreibwarenladen am Trissinoplatz in Pfuhl abgeben. „Wer den Fußballern eine Freude machen will, der verzichtet auf die Erstattung. Wir freuen uns über jedes Entgegenkommen“, sagt Schiele. „Dem spendieren wir 2021 dann auch eine Maß Bier.“

Auch diese Feste in den Neu-Ulmer Stadtteilen wurden abgesagt

Auch das Burlafinger Dorffest wurde gestrichen. Ihr Vereinsringvorsitzender Georg Schlaier: „Wir wollen den sicheren Weg gehen.“ Und auch die Pfuhler Verantwortlichen haben ihr Dorffest auf dem neuen Platz an der Seehalle am 4. Juli abgesagt, informiert Vereinsring-Vorsitzender Stefan Mayer. Die Pfuhler Museumsfreunde haben sich damit abgefunden, dass weder Besucher noch Veranstaltungen stattfinden können. Jedoch muntert Vereinsmitglied Reinhard Raats, mit einem großen Plakat am Museumstor in der Hauptstraße auf: „Es gibt auch ein Pfuhler Leben nach Corona“ steht dort und wünscht dabei allen Vorübergehenden viel Gesundheit mit Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen. In Steinheim wird noch überlegt, ob das zweitägige Dorffest Anfang August jetzt schon abgesagt wird. „Die Tendenz geht in Richtung Absage“, so Vereinsringvorsitzender Hans-Dieter Gerstlauer.

Der Förderverein Fußball in Pfuhl ist nach der Corona-bedingten Absage des Hühnerfestes auf Unterstützung angewiesen. Am eigentlichen Hühnerfest-Sonntag, 24. Mai, tauschen die Fußballer den Ball mit dem Fahrrad und liefern frisch gegrillte halbe Hähnchen aus. Bestellungen werden ab sofort per E-Mail an info@huehnerfest.de oder über die Rufnummer 0176/28195286 (auch per WhatsApp) entgegengenommen. (pfl/az)

