Tradition der Schwörtage ist jetzt Immaterielles Kulturerbe in Deutschland

Plus Ein Fest der Freiheit und Unabhängigkeit, von der Schwörrede bis zum Nabada: Die Ulmer Schwörtradition zählt nun zum nationalen Immateriellen Kulturerbe.

Von Veronika Lintner

Schwörrede und Nabada, der Bindertanz und alle vier Jahre auch das Fischerstechen - zusammen ergibt das viel mehr als nur ein Ulmer Stadtfest, mehr als einen Ausnahmezustand in Feierlaune. Schwörmontag und Schwörwoche und all die Feierlichkeiten rundherum, die jedes Jahr stattfinden, sind Ausdruck städtischer Freiheit und Unabhängigkeit. Und diese Schwörtage, in Ulm wie auch in anderen Städten, sind jetzt zum Immateriellen Kulturerbe in Deutschland ernannt worden.

Es ist eine stattliche Liste, und jetzt kommen 20 neue Einträge hinzu: Die Deutsche Gebärdensprache, die "Animationskunst der Demoszene", der Streuobstanbau und 15 weitere Kulturformen zählen jetzt zum nationalen Immateriellen Kulturerbe. Das hat die Kulturministerkonferenz am vergangenen Freitag mit der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien beschlossen.

Gunter Czisch auf dem Schwörhausbalkon. Bild: Alexander Kaya

Woher kommt das Erbe? Schwörtagstraditionen finden sich in ehemaligen Reichsstädten des Heiligen Römischen Reiches. Solche Städte wie Ulm regierten sich größtenteils selbst und bewahrten sich so eine relative Unabhängigkeit - bis sich das Reich auflöste. Die Stadtgemeinden begründeten ihre Freiheit durch einen öffentlichen Eid des Stadtoberhaupts, des Rates und der ganzen Bürgerschaft auf die jeweilige Stadtverfassung. Und dieser Brauch lebt bis heute weiter.

Nach dem Krieg lebte die Schwörtradition auch in Ulm wieder auf

Nach 1945 belebten die ehemaligen Reichsstädte Ulm, Reutlingen und Esslingen solche Schwörtage wieder, als Symbol für demokratische Tradition. Auch die traditionellen Orte des Schwörakts - in Ulm hält das Stadtoberhaupt die Schwörrede vom Schwörhausbalkon - und Gegenstände wie Stab und Glocke sind Zeichen dieses Erbes. Jedes Jahr hält das Ulmer Stadtoberhaupt seine Ansprache und legt dabei Rechenschaft ab. Konzerte und Traditionen wie der Bindertanz feiern das Schwörwochenende. Beim Nabada schippern dann die Feierfreudigen auf der Donau entlang, per Schlauchboot, beim Umzug auf dem Wasser. Das alles ist jetzt Teil des Kulturerbes.

Schwörmontag als Massenveranstaltung mit Party und Nabada (hier ein Bild von 2019). Bild: Alexander Kaya

Der Vorsitzende der Kulturministerkonferenz, Klaus Lederer, erklärt, warum dieses Brauchtum jetzt als schützenswert und kostbar gelistet wird: "Der Reichtum Deutschlands spiegelt sich in seiner beeindruckenden Kulturlandschaft wider. Die nun ausgezeichneten Bräuche, Handwerkstechniken und künstlerischen Ausdrucksformen machen diese thematische und geografische Vielfalt einmal mehr sichtbar und zeichnen sich durch eine vorbildliche Verbindung von gelebter Tradition und Zukunftsorientierung aus."

Fallen die Feierlichkeiten rund um den Schwörtag 2021 aus?

Nicht zu verwechseln ist diese nationale Liste mit dem Immateriellen Kulturerbe der Unesco, einem Verzeichnis schützenswerter Kulturpraktiken in der ganzen Welt. Aber auch da hat sich die Stadt Ulm eingereiht - mit dem Münster und seiner europäisch geprägten Bauhüttenkultur. Wie sehr der Gedanke des Schwörtags verwurzelt ist, zeigte sich darin, wie groß der Schmerz war, als 2020 die Schwörfeierlichkeiten so gut wie ins Wasser fielen. Auch dieses Jahr scheinen die Aussichten trüb: Kein Nabada, keine Party, der Ulmer Stadtfeiertag verläuft wohl auch dieses Jahr im Corona-Modus.

Wie wichtig diese Lebendigkeit der Schwörfeiern ist, betont auch Christoph Wulf. Der Vorsitzende des Expertenkomitees Immaterielles Kulturerbe in Deutschland und Vizepräsident der Deutschen Unesco-Kommission sagt dazu: "Wenn wir miteinander singen, tanzen und feiern, entsteht Gemeinschaft. Deshalb brauchen wir das Immaterielle Kulturerbe." (mit az)

Info: Zum immateriellen Kulturerbe zählen lebendige Traditionen aus den Bereichen Tanz, Theater, Musik, mündliche Überlieferungen, Naturwissen und Handwerkstechniken. Seit 2003 unterstützt die Unesco Schutz, Dokumentation und Erhalt dieser Kulturformen. 180 Staaten tragen das Unesco-Übereinkommen, Deutschland ist seit 2013 dabei.

