Corona-Inzidenz in Württemberg abgeschafft: Diese Regeln gelten ab Montag in Ulm

Ulms Oberbürgermeister Czisch lobt die Entscheidung, dass die Corona-Inzidenz im Alltag keine Rolle mehr spielt. Das gilt ab 16. August in Baden-Württemberg.

Die neue Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg sieht weitreichende Lockerungen vor. Ulm Oberbürgermeister Gunter Czisch spricht von einem "Paradigmenwechsel", der überfällig gewesen sei. Endlich, so der OB, würden anstelle der bisherigen Sieben-Tage-Inzidenz geeignetere Indikatoren definiert, mit denen eine bessere Beurteilung der Pandemielage möglich wird. "Das strenge und wenig flexible Korsett der Sieben-Tage-Inzidenz wird gelockert - endlich", kommentiert Czisch in einer Stellungnahme. Die Regeln gelten bereits früher als jene, auf die sich die Ministerpräsidentenkonferenz geeinigt hat - und sie weicht in einigen Punkten ab.

Vollständig geimpfte sowie genesene Personen haben ab ab Montag, 16. August, in Baden-Württemberg freien Zugang zu Veranstaltungen, Geschäften und Gastronomie, Nichtgeimpfte brauchen einen Test. "Das gibt jedem Einzelnen wieder deutlich mehr persönliche Freiheiten. Für Handel, Gastronomie, Hotellerie und ganz besonderes die Kultur- und Veranstaltungsbranche aber ist es geradezu ein Befreiungsschlag", freut sich Czisch.

Corona-Inzidenz spielt in Baden-Württemberg im Alltag keine Rolle mehr

Die AHA-Regeln gelten zwar weiter, "aber es gibt jetzt endlich langfristige Planungssicherheit. Für diese geplagten Branchen eine Existenzfrage", weiß der Rathauschef. Für die Schulen sei indes die Fortführung der Teststrategie von großer Bedeutung, denn noch sei die Pandemie nicht vorüber, mahnt Czisch. Die Stadt werde alles tun, um im anstehenden Schuljahr den Präsenzunterricht aufrechtzuerhalten. Czisch verweist darauf, dass Ulm in den letzten Monaten Vorreiter sowohl bei der Teststrategie als auch bei Impfangeboten für Kinder ab zwölf Jahren gewesen sei.

Bis zum Ende der Sommerferien werde jeder über Zwölfjährige, der mit Zustimmung der Eltern geimpft werden will, auch ein Impfangebot bekommen haben, ist sich Czisch sicher und verweist auf die vielen, auch von der Stadt unterstützten Impfaktionen, beispielsweise im Stadthaus, wo noch bis Ende August ohne vorherige Terminvereinbarung geimpft wird.

Ulm: OB Czisch appelliert zu Impfung gegen Covid-19

Czisch appelliert erneut, sich impfen zu lassen: "Die Gruppe derer, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, ist verschwindend gering. Für alle anderen muss gelten: Nur Impfen schützt wirksam und ist darum die richtige Entscheidung!"

Im Rest der Republik, also auch im Kreis Neu-Ulm, spielt die Sieben-Tage-Inzidenz nach dem aktuellen Stand weiterhin eine Rolle. So gilt ab einem Wert von 35 spätestens ab 23. August für alle, die weder vollständig geimpft noch genesen sind, eine Testpflicht für Innenräume.