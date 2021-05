Ulm

vor 16 Min.

Das ist die neue Orgel für das Ulmer Münster

Bei der Orgelbaufirma Kuhn in Männedorf am Zürichsee entsteht die neuen Chororgel des Ulmer Münsters.

Plus Es passiert nur alle paar Jahrzehnte, dass eine Orgel für das Ulmer Münster gebaut wird. Jetzt ist es wieder so weit. Sie ist so teuer wie ein Einfamilienhaus.

Von Dagmar Hub

Auch wenn er aufgrund der Pandemie aktuell nicht in die Schweiz reisen kann: Münsterkantor Friedemann Johannes Wieland weiß, dass die Orgelbaufirma Kuhn in Männedorf am Zürichsee schon ziemlich weit ist mit dem Bau der neuen Chororgel des Ulmer Münsters. Ihre Einweihung soll zwar erst zu Weihnachten stattfinden, das Ereignis aber wirft seine Schatten voraus. Im Juni, spätestens zu Beginn des Monats Juli, muss der Chorraum des Münsters abgesperrt werden.

