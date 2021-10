Die neue Chororgel im Ulmer Münster übertrifft die Erwartungen

Plus Den ersten Test hat das neue Instrument im Ulmer Münster mit Bravour bestanden. Bald kann die Öffentlichkeit hören, wie die Orgel klingt.

Als die neue Chororgel des Ulmer Münsters fertig war, spielte er ganz für sich alleine als allererstes Stück auf ihr den ersten Satz einer Triosonate von Johann Sebastian Bach, verrät Münsterkantor Friedemann Johannes Wieland. "Wenn das geht, geht alles", habe er gedacht. Die neue Chororgel überzeugte nicht nur ihn: Bei der Abnahme des Instruments zeigte sich auch der Orgelsachverständige Thomas Haller begeistert.