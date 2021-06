Ulm

vor 41 Min.

Diese Chancen bieten Batterien für Ulm und die Region

Professor Maximilian Fichtner vom Helmholtz-Institut Ulm und Oberbürgermeister Gunter Czisch sehen sich ein Wasserstoff-Flugzeug in der Ausstellung an

Plus Wie fühlt sich ein kompletter Stromausfall an? Was ist dran an Vorurteilen über E-Autos? Was bringt die Batterieforschung? Eine Ausstellung in Ulm gibt Antworten.

Von Sebastian Mayr

Maximilian Fichtner will aufräumen mit Stammtisch-Wissen von 2010. Er will zeigen, dass viele Zweifel unbegründet sind. Fichtner ist Professor für Festkörperchemie und Direktor des Helmholtz-Instituts Ulm (HIU). Das Institut stellt gemeinsam mit seinen Partnern in einer Ausstellung die gemeinsame Arbeit rund um nachhaltige Energiespeicher und Elektromobilität vor. Die Schau mit dem Namen "Akku alle!?" ist noch bis 14. Juli im M25 am Münsterplatz zu sehen. Sie stellt unter anderem Fakten vor, die Zweifel und Zweifler widerlegen sollen.

