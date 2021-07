Fest am Blaubeurer Tor: Taugt der Kreisel auch für die Landesgartenschau?

Plus Am Blaubeurer Tor erlebt Ulm ein Wochenende mit DJ-Musik, Gastro und Festivalflair. Wird der Platz auch für die Landesgartenschau 2030 interessant?

Es war eine Premiere: Zum ersten Mal hat die Stadt Ulm das Blaubeurer Tor als Bühne und Spielort genützt. DJs legten auf, Streetfood wurde serviert, eine Lichtershow blinkte auf den Backstein-Rundbögen. Die Festivalstimmung am vergangenen Wochenende lockte vor allem junges Publikum - an einen Ort, wo sonst nur der Verkehr im Kreisel rauscht. Wie fällt nun die Bilanz des Wochenendes aus? Experiment geglückt? Ist dieser Platz im Kreisverkehr auch ein möglicher Spielort für die Landesgartenschau 2030?