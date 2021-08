"Giganten der Eiszeit" sind im Blautal-Center zu sehen

Mammuts, andere Eiszeit-Tiere und eine nachgebildete Jagdhütte samt Bewohnern – das ist im Blautal-Center in Ulm zu sehen. Die Schau ist für Museen konzipiert.

Noch bis Samstag, 4. September, sind im Blautal-Center in Ulm "Giganten der Eiszeit" zu bestaunen. Ein Tierpräparator hat die Schau zusammengestellt, die nach Angaben von Center-Manager Guido Reuter eigentlich für den Verleih an nationale und internationale Museen konzipiert ist.

Besucherinnen und Besucher können einen Eindruck bekommen, was vor circa 20.000 Jahren während der letzten Eiszeit in Süddeutschland kreuchte, fleuchte und furchterregend die Zähne fletschte. Der Tierpräparator Dieter Luksch aus dem Unterallgäu, der unter anderem auch eine Ötzi-Ausstellung in seinem Repertoire hat, hat mit großem Aufwand Lebewesen aus der letzten Eiszeit spektakulär nachgebaut. Andere Tiere, die in Zoos gezüchtet wurden, hat er ausgestopft.

Eiszeit-Schau im Blautal-Center in Ulm

Eine beliebte, aber keineswegs leichte Beute waren in der Eiszeit auch Mammuts. Nur in großen Gruppen konnten unsere Vorfahren die drei Meter großen und drei Tonnen schweren Kolosse jagen. Wie sie aussahen, wissen die Forscher vor allem dank einiger Funde in Sibirien.

Ebenfalls in Osteuropa fanden Archäologen die Überreste einer eiszeitlichen Jagdhütte, vor rund 15.000 Jahren aus Holz, Fell und Mammutknochen gebaut. Eine Nachbildung ist in der Ausstellung zu sehen, mitsamt Bewohnern, künstlichem Lagerfeuer und Schneeflocken auf dem Zeltdach. "In Höhlen haben die Menschen sich damals nur zeitweise aufgehalten, wenn sie auf die Jagd gingen", erklärt Luksch. Zur Not legten sie Entfernungen von mehreren Hundert Kilometern zurück, um die Familie zu versorgen oder gen Süden der beißenden Kälte zu entfliehen.

Ausstellung "Giganten der Eiszeit" soll Familien mit Kindern ansprechen

Guido Reuter, Centermanager des Blautal-Centers, freut es sehr, dass die Ausstellung in der Ferienzeit im Ulmer Center gastiert: "Wir wollen vor allem Familien mit Kindern ansprechen", sagt der Mammut-Fan.

Für den Nachwuchs gibt es auch ein Gewinnspiel mit Preisen. Eine kleine Abkühlung ist für jeden Gewinnspiel-Teilnehmer garantiert. Die Ausstellung ist im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss des Blautal-Centers aufgebaut. Der Besuch ist kostenlos. (AZ)