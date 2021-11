Ulm

Haus der Begegnung wird an besonderem Jahrestag neu eingeweiht

Plus Hell und vielseitig, mit Erinnerungen an die Geschichte und einem ganz neuen Raum. So sieht das neu gestaltete Haus der Begegnung in Ulm aus.

Von Dagmar Hub

Andrea Luiking, Leiterin des Ulmer Hauses der Begegnung, und Architekt Max Stemshorn nippen in der künftigen Cafeteria des Bildungshauses der evangelischen Kirche schon einmal an einer Tasse Kaffee. Die Handwerker haben noch viel zu tun, und auch geputzt muss noch kräftig werden, denn am Samstag, 13. November wird das geschichtsträchtige Haus nach längerer Umbauzeit wieder eingeweiht - gerade zum 400. Geburtstag der Dreifaltigkeitskirche, die an dieser Stelle bis zu ihrer weitgehenden Zerstörung am 17. Dezember 1944 stand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

