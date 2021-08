Ulm

vor 2 Min.

Hoch, höher, bis zum Rekord: Das Tanzprojekt "Higher!" im Ulmer Roxy

Plus Ulm und Barcelona stehen im Wettstreit um den höchsten Kirchturm der Welt - und genau das ist die Inspiration für das Tanzprojekt "Higher!" am Roxy.

Von Dagmar Hub

Inspiriert vom Wettkampf um den höchsten Kirchturm der Welt, aber doch mit ganz anderen Themen zur Frage, warum der Menschheit und dem Individuum an sich ein Streben nach Höher und Weiter und Obensein innewohnt: Der experimentelle Choreo-Lab-Tanzabend "Higher!" füllte das Roxy am Wochenende an drei Abenden gut. Am 18. September geht "Higher!" - eine Arbeit der vier Choreografen Pablo Sansalvador, Thomas Noone, Paloma Munoz und Smadar Goshen - nach Barcelona und soll eine kulturelle Zusammenarbeit der beiden Städte begründen, die um den höchsten Kirchturm der Welt konkurrieren.

