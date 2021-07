Ulm

Inzidenz in Ulm stabil unter 10: Diese neuen Corona-Regeln gelten ab Freitag

In Ulm lag die Corona-Inzidenz jetzt fünf Tage in Folge unter dem Wert von 10. Jetzt gibt es weitere Lockerungen.

Von Michael Kroha

In Ulm lag die Corona-Inzidenz nach Angaben des Landesgesundheitsamtes (LGA) am Donnerstag, 1. Juli, erneut bei 7,9 und damit den fünften aufeinanderfolgenden Tag unter dem Schwellenwert von 10. Die Folge: Neue Regeln treten somit schon ab Freitag, 2. Juli, in Kraft. Ein Überblick.

