Ulm

vor 51 Min.

Lisa Eckhart vor ihrem Auftritt in Ulm: "Was es jetzt braucht, ist doch absolute Fiktion"

Plus Die österreichische Kabarettistin Lisa Eckhart spricht vor ihren Auftritten in Ulm über ihre Skandale, die Liebe der Großmütter und ihr zweites Buch.

Von Veronika Lintner

Ihr Roman "Omama" beginnt mit einer Beschreibung der gigantischen Liebe, die Großeltern für Enkel empfinden, wie sie die Kinder betüdeln, verwöhnen, mästen. Wenn Sie Ihren Roman in die Zukunft fortschreiben müssten: Was für eine Oma wäre denn Lisa Eckhart?



Lisa Eckhart: Ich wäre wahrscheinlich auch so eine, die extrem verhätschelt. Ich würde es genießen, keinerlei Verantwortung für dieses Kind übernehmen zu müssen, es völlig verzogen und verfettet den Eltern zurückgeben zu können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen