Ulm/Neu-Ulm

Gefährlich für die Umwelt: Wenn E-Scooter in Donau und Iller landen

Plus Ulm und Neu-Ulm haben ein Problem mit E-Rollern. Nicht unbedingt auf der Straße, sondern im Wasser. In der Doppelstadt landen viele in Donau und Iller - auf Kosten der Umwelt.

Von Dagmar Hub

Die Nachrichten aus Köln hat Jan Ackermann von der Abteilung Mobilität der Stadt Ulm mit Aufmerksamkeit verfolgt: Taucher hatten aufgedeckt, dass am Grund des Rheins in Köln mehrere Hundert Elektro-Tretroller liegen, von Vandalen in den Fluss geworfen, und dass die Akkus der Elektrofahrzeuge zum Teil bereits undicht sind und giftige Stoffe ins Wasser absondern. Auch in Ulm und Neu-Ulm ist dieses Problem akut. Wie schlimm ist die Lage?

