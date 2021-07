Ulm

06:30 Uhr

So probt Ulm den umweltfreundlichen Individualverkehr der Zukunft

Am Samstag stellten Oberbürgermeister Gunter Czisch (rechts) und Stadtwerke-Chef Klaus Eder die erste Mobilitätsstation in Ulm an der Ecke Eselsbergsteige/Sebastian-Kneipp-Weg vor.

Plus Die erste sogenannte Mobilitätsstation ist in Betrieb – und sie hat Testcharakter: Ulm will auswerten, wie die Angebote von den Bürgerinnen und Bürgern genutzt werden.

Von Andreas Brücken

Jeder zweite Bewohner auf dem Eselsberg über 18 Jahre hat ein eigenes Auto. Kein Wunder, bringen doch die steilen Hänge des Wohngebietes jeden Radler an seine Leistungsgrenze. Dementsprechend bestimmen parkende Fahrzeuge das Ortsbild. Mit einem Pilotprojekt, einer Ladestation für unterschiedliche elektrische Fahrzeuge zum Ausleihen, will die Stadt Ulm hier neue Wege in der Mobilität gehen und herausfinden, wie weit Menschen bereit sind, ein Fahrzeug zu teilen.

