Taubenkot rund um die Sedelhöfe: So will die Stadt Ulm das Problem lösen

Die Fassaden der Sedelhöfe sowie der Einstein-Platz werden durch Taubenkot in Mitleidenschaft gezogen. Die Stadt will mehrgleisig dagegen vorgehen.

Plus Die Fassaden der Sedelhöfe, der Albert-Einstein-Platz und die Unterführung zum Ulmer Hauptbahnhof sind zum Teil heftig mit Taubenkot verunreinigt. Das will die Stadt dagegen tun.

Von Michael Ruddigkeit

Die Sedelhöfe haben ein Taubenproblem. Besser gesagt, ein Problem mit den Hinterlassenschaften der Vögel. Denn viele Bereiche von Ulms neuem Einkaufsquartier sind mit Taubenkot verschmutzt. Die SPD-Fraktion im Ulmer Gemeinderat hat sich mit einem Brief an Oberbürgermeister Gunter Czisch ( CDU) gewandt. Der kündigt an, wie die Stadt das Problem in den Griff bekommen will.

