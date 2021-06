Ulm

18:44 Uhr

Von Fröschen und anderen Menschen: Tanz-Premiere am Theater Ulm

"Company and friends" am Theater Ulm gibt den Tänzern Freiraum, selbst Choreograf zu sein.

Plus Bei "Company and friends" haben die Tänzer des Theaters Ulm die Chance, ihre ganz eigenen Ideen auf die Bühne zu bringen. Sie forschen dabei an der menschlichen Seele.

Von Veronika Lintner

Der Tanz ist zurück. Gerade feierte die Compagnie um Reiner Feistel die Premiere des "Sommernachtstraum", im Großen Haus am Theater Ulm. Der nächste Schritt führt die Tänzer auf die kleine Bühne: Im Podium des Theaters spielen sie vor knapp 40 Zuschauern, die dicht am, fast im Geschehen sitzen. Ganz in Eigenregie haben die Mitglieder des Ensembles Choreografien für einen intensiven Abend entwickelt, für sich selbst und ihre Kollegen.

