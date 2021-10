Ulm

vor 32 Min.

Wechsel im Kornhauskeller: 30 Jahre Ulmer Gastrogeschichte in 1000 Teilen

Plus Nach über drei Jahrzehnten steht im "Café im Kornhauskeller" in Ulm ein Pächterwechsel an. Pächterin Martina Becker verkauft viele Stücke für teils wenig Geld.

Von Oliver Helmstädter

Den letzten Espresso brühte die mächtige Cimbali Siebträger-Maschine bereits vor fast zwei Wochen, seitdem ist das "Café im Kornhauskeller" Geschichte, der Mercedes unter den Espressomaschinen steht zum Verkauf. So wie Teller, Tassen, Gläser, Christbaumkugeln und Reste aus der Speisekammer. Dadurch ist in den historischen Räumlichkeiten seit Dienstag so viel los, wie lange nicht mehr: "Flohmarkt!" steht auf einer Tafel am Eingang. 31 Jahre nach der Eröffnung verkauft die Pächterin Martina Becker seit Dienstag das gesamte Inventar. Sie muss die Räume besenrein bis Ende Oktober hinterlassen, die Nachfolger übernehmen nichts.

