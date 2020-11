18:03 Uhr

Ulm verbietet Face Shields: Welche Corona-Masken wo anerkannt sind

Plus Schals, Masken, Plastikschilder: Es gibt viele Möglichkeiten, sich vor dem Coronavirus zu schützen. Doch nicht alle werden akzeptiert. In Ulm und Neu-Ulm gibt es Unterschiede.

Von Sophia Huber

Eigentlich ist der Begriff eindeutig: Mund- und Nasenschutz. Also etwas, das sowohl Mund als auch Nase bedecken soll. Doch wie dieses Etwas aussehen soll, darin sind sich viele nicht einig. Auch in der Grenzregion Bayern/ Baden-Württemberg gibt es Diskussionen darüber, welche Art von Schutzmaske wohl die effektivste gegen die Verbreitung des Coronavirus und was „Sondermüll“ ist.

Das Gesichtsschild ist nun offiziell in Ulm nicht mehr erlaubt

Ein Mund-Nasen-Schutz soll während der Corona-Pandemie vor allem verhindern, dass Aerosole austreten und sich unter den Mitmenschen weiterverbreiten. Bei einer Maske aus Stoff gelingt die Eindämmung nach Erfahrung des Robert-Koch-Instituts gut – und noch besser, wenn der Stoff dicker ist, wie etwa bei einer FFP2-Maske.

Ein Plastikschild vor dem Gesicht kann zwar ebenfalls Partikel abhalten, allerdings ist es an den Seiten offen. Die Stadt Ulm erklärte am Montag diese Gesichtsschilder, auch Face Shields genannt, zum nicht zulässigen Mund-Nasen-Schutz in Gebieten, in denen Maskenpflicht herrscht. Gerade zu Beginn der Corona-Pandemie wurden die Gesichtsschilder aus Plastik des Öfteren in Gastronomie und Einzelhandel gesichtet – auch in Ulm.

„Die Schilder aus dünnem und transparentem Polyester mit Bügel wurden lange als gleichwertiger Schutz für eine Mund-Nasen-Bedeckung betrachtet“, gibt die Stadt zu. „Inzwischen jedoch zeigen internationale Studien, dass sie weniger effektiv sind als medizinische Masken und Stoffmasken.“ Die Stadt Ulm gibt die Mitteilung auf der Internetseite der Stadt und auf Facebook bekannt. In den Facebook-Kommentaren gibt es teilweise großes Unverständnis. Ein Nutzer schreibt: „Die Maske ist auch kein Schutz und sollte eigentlich nach Gebrauch als Sondermüll behandelt und verbrannt werden, warum macht man das nicht?“ Ein anderer kommentiert, er werde das Gesichtsschild weiterhin benutzen.

In Ulm gilt die Maskenpflicht auch in der Fußgängerzone

Dabei ist das „Face-Shield-Verbot“ keine Idee der Ulmer Rathausmitarbeiter: „Wir halten uns an die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg“, sagt Marius Pawlak von der Stadt Ulm. Darin steht unter anderem, dass ein Gesichtsschild keine Alltagsmaske ist: „Schutzschilde sind lediglich eine Art ,Spuckschutz‘ oder Schutzbrille. Sie eignen sich als zusätzliche Komponente der persönlichen Schutzausrüstung für Tätigkeiten, bei denen es spritzt. Beim alleinigen Einsatz eines Schutzschildes fehlt eine Filterwirkung der Ausatemluft, wie sie bei Gewebe gegeben ist. Insofern ist ein Schutzschild – wie ein Motorradhelm – als ungeeignet anzusehen.“ Bei Kontrollen in Ulm werden ab sofort Personen, die ein solches Gesichtsschild tragen, darauf hingewiesen. Aktuell gilt in Ulm die Maskenpflicht in allen Fußgängerbereichen, in denen der geforderte Mindestabstand zu anderen Personen von eineinhalb Metern nicht eingehalten werden kann.

Bei diesem Mitarbeiter in der Klinik in Günzburg ist das Face Shield erlaubt – denn die Maske sitzt darunter. Bild: Bernhard Weizenegger

Auch in Bayern und somit im Landkreis Neu-Ulm kann das Face-Shield als Mund-Nasen-Bedeckung nur zusammen mit einer Alltagsmaske darunter in Gebieten mit Maskenpflicht genutzt werden. Wer an einem solchen Ort nur ein Face Shield trägt, muss laut Jürgen Bigelmayr, Pressesprecher im Neu-Ulmer Landratsamt, mit einem Bußgeld von 250 Euro rechnen.

In Bayern sind Klarsichtmasken nicht verboten - sogar Schulen nutzen sie

Bei einer Mund-Nasen-Bedeckung ist allgemein wichtig, dass sie groß genug ist, um Mund, Nase und Wangen vollständig abzudecken und an den Rändern möglichst eng anliegt. So steht es in der bayerischen Corona-Verordnung. Mund-Nasen-Bedeckungen aus Klarsichtmaterial, die nicht 100-prozentig umlaufend und bündig an der Haut anliegen, können allerdings in Bayern trotzdem genutzt werden – wenn sie die eben genannten formale Bedingungen erfüllen oder wenn ein Spalt zwischen der Bedeckung und der Haut freigelassen wird, der nur so groß ist, dass ein bequemes Atmen möglich ist.

Ein solcher Klarsicht-Mund-Nasenschutz wird immer beliebter. Eine Herstellerfirma wirbt damit, dass Nutzer mit diesem kleinen Plastikkästchen im Gesicht freier atmen können, die Mimik sichtbar und vor allem der Komfort besser sei. Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, hat bereits im Juli diese Art von Mund-Nasen-Schutz als gültig bezeichnet. Das Tragen dieser Maske in Einrichtungen für Kinder oder auch in der Gastronomie sei sogar nützlich. Einige Schulen in Bayern, etwa in Illertissen, nutzen den Klarsicht-Schutz bereits.

Auch aus Plastik, aber sicherer als das Face Shield: eine Klarsicht-Mund-Nasen-Bedeckung. Bild: Smile by Ego

Eine weitere, allerdings nicht unumstrittene Schutzmöglichkeit ist der klassische Schal. Vor allem im Winter hat man ihn eh um den Hals und kann ihn beim Betreten des Supermarkts einfach hochziehen – oder? Auch Bayern hat hier eine klare Regelung: „Schals und Tücher sind ausreichend, wenn der Stoff dicht ist und das Material aus 100 Prozent Baumwolle besteht. Was als Schutz getragen wird, muss nach dem Tragen beziehungsweise bei Durchfeuchtung bei 60 bis 90 Grad mit ausreichend Waschmittel gewaschen werden. Zusätzlich trägt das anschließende Bügeln der Maske bei mindestens 165˚C (höchste Stufe) zur Desinfektion bei.“ Ein Taschentuch erfüllt diese Kriterien übrigens nicht.

Auch einige Mitarbeiter im Neu-Ulmer Landratsamt nutzen gerne eine Abwandlung des Schals, den Schlauchschal. „Die meisten Kollegen tragen aber eine Alltagsmaske“, sagt Pressesprecher Jürgen Bigelmayr, der den Schal selbst gerne nutzt. Seine Kollegen im Öffentlichen Gesundheitsdienst tragen, wenn sie Abstriche machen, zusätzlich eine spezielle Schutzausrüstung.

Lesen Sie dazu auch:



Themen folgen