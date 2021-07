Bürgermeister zeigt Verständnis für die Anliegen der Oberreichenbacher

Plus Rund 40 Besucher kommen zur Bürgerversammlung der Ortsteile Oberreichenbach und Unterreichenbach. Welche Sorgen und Anliegen die Bürger bewegen.

Der Weißenhorner Rathauschef Wolfgang Fendt bezeichnete die Bürgerversammlung als "wichtige Gelegenheit, mit den Menschen von Angesicht zu Angesicht" zu sprechen. Nach langen Monaten der verstärkten Kontaktbeschränkungen nahmen deshalb rund 40 Teilnehmer die Gelegenheit wahr, um in Oberreichenbach in direkten Kontakt mit dem Bürgermeister zu kommen und ihre Anliegen zu äußern.