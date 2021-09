Von Bach bis Hammondorgel: Weißenhorn Klassik setzt auf Vielfalt

Plus Das Festival "Weißenhorn Klassik" verspricht im November ein Programm, in dem Bach sogar mit Mundharmonika erklingt. Auch junge Talente stehen im Fokus.

Ein vielschichtiges Zitat von Hector Berlioz steht als Leitmotiv über dem achten " Weißenhorn Klassik"-Festival, das vom 13. bis 28. November stattfinden wird: Bach ist Bach, wie Gott eben Gott ist, hatte Berlioz gesagt. Die kleinste Kritik an Bachs Werk käme einer Ketzerei gleich. Der Vorverkauf der Tickets für das Festival hat gerade begonnen.