Weißenhorn

vor 18 Min.

Warum ein geplanter Wohnhaus-Bau in Grafertshofen Diskussionen auslöst

Plus Im Weißenhorner Ortsteil Grafertshofen sollte eigentlich ein Wohnhaus an der Sankt-Wendelin-Straße gebaut werden. Doch der Plan sorgt für Debatten.

Von Andreas Brücken

Wohnraum ist begehrt und knapp, auch in unserer Region. Um Abhilfe zu schaffen, soll im Weißenhorner Ortsteil Grafertshofen ein Wohnhaus in dritter Reihe an der Sankt-Wendelin-Straße gebaut werden. Ende des vergangenen Jahres wurde deshalb von den Grundstückseigentümern ein Bauantrag gestellt, dem das Landratsamt Neu-Ulm jedoch eine Absage erteilte. Eine erstmalige Bebauung in dritter Reihe mit einem Hauptgebäude würde hier einen Präzedenzfall schaffen, der bodenrechtliche und soziale Spannungen befürchten lassen würde, lautete die Begründung der Behörde. Wie ging es weiter in diesem Fall?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen