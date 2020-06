vor 51 Min.

Welche Ulmer Projekte der Corona-Krise zum Opfer fallen könnten

Plus Vorerst soll es nur eine Vorsichtsmaßnahme sein: Auf einer Liste stehen Vorhaben, die die Stadt Ulm wegen der Corona-Krise vielleicht verschieben muss. Kritik gibt es schon jetzt.

Von Sebastian Mayr

Sparen, Geld ausgeben und Schulden machen: Ulms Finanzbürgermeister Martin Bendel hat die Abteilungen in der Stadtverwaltung angehalten, vorsichtshalber Hunderttausende Euro zu sparen. Gleichzeitig will der Finanzbürgermeister antizyklisch arbeiten und in den kommenden Jahren mehr Investitionen und eine höhere Neuverschuldung einplanen. Doch der Plan ist im Gemeinderat umstritten, am vergangenen Donnerstag fiel der Vorschlag des Finanzbürgermeisters durch.

Am Mittwoch, 24. Juni, diskutieren die Stadträte ein weiteres Mal über die Investitionsstrategie samt möglicher neuer Schulden und ambitioniertem Bau-Pensum. Bendel wird in der Sitzung auch über die Anlagestrategie der Stadt sprechen: Niedrige Zinsen bei der Geldanlage und die als Strafzinsen bekannten Verwahrentgelte für Einlagen auf Girokonten erschweren es der Stadt, den Wert ihrer finanziellen Reserven zu erhalten. Im Gegenzug sind Darlehen, die die Stadt aufnimmt, derzeit viel niedriger verzinst. Deswegen prüft die Stadt regelmäßig, ob sie alte Darlehen beispielsweise durch Sondertilgungen ablösen kann und statt dessen zu günstigeren Konditionen neue Kredite aufnehmen kann.

Ulm: Diese Projekte könnten wegen der Corona-Krise gestrichen werden

Wegen der derzeit günstigen Bedingungen, und um den gewaltigen Sanierungsstau schneller abzuarbeiten, schlägt Finanzbürgermeister Bendel bis 2024 wie berichtet eine Neuverschuldung in Höhe von 100 Millionen Euro vor. Er und Baubürgermeister Tim von Winning glauben, dass die Stadtverwaltung dank interner Umstrukturierungen mehr Projekte abarbeiten kann als bislang. Dieser Schritt ist bei den Fraktionen im Gemeinderat umstritten. Die CDU begrüßt die Idee, die Freien Wähler wären lieber vorsichtiger, die SPD setzt auf noch mehr Schulden und die Grünen zweifeln an dem höheren Bau-Pensum.

Zweifel gibt es auch an einer weiteren Liste, die Bendel vorgelegt hat. Bislang hat die Stadt durch die Corona-Krise 12,4 Millionen Euro verloren – ein Teil davon wird allerdings durch die Rettungspakete von Bund und Land abgefedert: 7,4 Millionen Euro Corona-Soforthilfe sind in drei Raten vom Land Baden-Württemberg gekommen. Der Bund hat zugesagt, ein Viertel der Kosten für die Unterkunft bei Sozialhilfeempfängern und Asylbewerbern zu übernehmen.

Kritik an Plänen für eine sichere Finanzlage der Stadt Ulm

Damit steht Ulm deutlich besser da als viele andere Kommunen. Doch wie sich die Krise auf die für die Stadtkasse wichtigen Steuereinnahmen auswirkt, steht erst im zweiten Halbjahr fest. Dann wird auch klar, ob ein Nachtragshaushalt oder eine Haushaltssperre nötig sind, um die Ulmer Finanzen stabil zu halten: Maßnahmen, wenn Sparmaßnahmen nicht ausreichen, um den Etat ausgeglichen zu halten.

Bendels Liste ist eine Vorsichtsmaßnahme – ebenso wie der Appell, an die Verwaltung, sparsam zu arbeiten und neue Projekte erst einmal zurückzustellen. Die Liste enthält Maßnahmen, die bis auf Weiteres oben aufgeschoben werden könnten, ohne dass die Stadt Verpflichtungen bricht oder die Chance auf staatliche Fördergelder vergibt. Beispiele sind eine Dienstreise nach Israel, ein Gestaltungswettbewerb für die Einstein-Statue in den Sedelhöfen, der Obdachlosen-Erfrierungsschutz Ulmer Nest und einige Fahrradprojekte. Grünen-Stadtrat Michael Joukov-Schwelling forderte im Hauptausschuss, Rad-Projekte wegen des großen Bedarfs keinesfalls zu verschieben. Winfried Walter (CDU/Ulm für Alle) bemängelte, man solle nicht einfach Bauvorhaben aufschieben, die man beschlossen und den Bürgern versprochen habe. Bendel betonte, es handle sich bei der Liste nur um eine Vorsichtsmaßnahme, vorerst sei kein Projekt gekippt oder verschoben. Wird aus der Vorsichtsmaßnahme Wirklichkeit, dürfte diese Liste noch einmal heiß diskutiert werden – so wie die Investitionsstrategie für die kommenden Jahre.

