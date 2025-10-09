Stau nach Unfall auf A7: Auto überschlägt sich, Hubschrauber im Einsatz

Zwei Verletzte sind die Folge eines Unfalls am Mittwochnachmittag auf der A7 bei Nersingen. Nach ersten Erkenntnissen kam es gegen 14.45 Uhr zum seitlichen Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen.

Beide Fahrzeuge waren in Richtung Norden unterwegs, als sie auf der Donaubrücke zusammenstießen. Nach Angaben der Polizei fuhr eine 61-Jährige mit ihrem Land Rover auf der rechten Spur. Weil der Verkehr vor ihr stockte, wollte sie zum Überholen auf den linken Fahrstreifen wechseln.

Unfall auf A7 bei Nersingen: Zeugen kümmern sich um Unfallopfer

Hierbei übersah sie den dort fahrenden BMW eines 76-Jährigen, der in der Folge zunächst mit dem nach links lenkenden Auto kollidierte, dann in die Mittelschutzplanke geriet. Der Wagen rutschte rückwärts über die Autobahn und kam am Ende auf dem Dach entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Durch den Zusammenstoß wurde am BMW das rechte Vorderrad herausgerissen.

Auch der Land Rover wurde schwer beschädigt. Der Wagen wurde durch den Zusammenstoß zunächst noch gegen ein auf dem rechten Fahrstreifen befindliches Fahrzeug, vermutlich ein Lkw oder Sattelzug, geschoben, ehe das Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kam.

Mehrere Unfallzeugen kümmerten sich sofort um die Beteiligten, darunter auch eine Diensthundeführerin des Augsburger Zolls. Der Land-Rover-Fahrer und der ihn begleitende Hund blieben unverletzt, der Schreck allerdings war beiden deutlich anzusehen.

Rettungshubschrauber landet auf der Fahrbahn: A7 zeitweise voll gesperrt

Die zwei Insassen des BMW konnten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes aus dem Auto geholt werden. Zwei Notärzte, zwei Rettungswagen, ein Krankenwagen und auch der Ulmer Rettungshubschrauber „Christoph 22“ waren im Einsatz, da schwere Verletzungen befürchtet wurden. Nach einer Erstversorgung kamen beide BMW-Insassen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Laut Polizei erlitt die 61-Jährige leichte Verletzungen.

Die Feuerwehren der Neu-Ulmer Hauptwache, aus Burlafingen, Pfuhl, Nersingen und Senden waren mit rund 40 Feuerwehrleuten im Einsatz. Solange der Rettungshubschrauber auf der Fahrbahn stand, musste die Autobahn in Richtung Norden voll gesperrt werden. Es bildete sich ein zeitweise bis zu sieben Kilometer langer Stau.

Nach dem Start des Rettungshubschraubers konnte der Verkehr auf dem Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. In der Gegenrichtung kam es immer wieder zu Verkehrsstockungen durch Gaffer. Auf der Umleitungsstrecke durch Nersingen herrschte auch immer wieder Stillstand.

An beiden Autos entstand Totalschaden, zudem wurden die Fahrbahn sowie die Mittelschutzplanke beschädigt. Der Lkw/ Sattelzug, der vom Land Rover der mutmaßlichen Unfallverursacherin angefahren wurde, war nicht mehr vor Ort. Vermutlich hat dieser den wahrscheinlich leichten Kontakt nicht wahrgenommen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.