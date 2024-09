Achrung: A8 in Richtung München voll gesperrt

Im Rahmen der laufenden Baumaßnahme an der A8 Anschlussstelle (AS) Mühlhausen muss die Autobahn 8 von Sonntag, den 15. September, 22 Uhr, bis Montag, 16. September, etwa 5 Uhr, die A8 zwischen der AS Mühlhausen und AS Hohenstadt in Fahrtrichtung München voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt ab der AS Mühlhausen auf der B466 über Geislingen bis zur AS Merklingen.

Darüber hinaus muss von Montag, den 16. September, 20 Uhr, bis Dienstag, den 17. September,. 00.00 Uhr, auf der A8 in Fahrtrichtung München an der AS Mühlhausen der linke Fahrstreifen gesperrt werden. Es steht in diesem Zeitraum nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Grund für die Sperrungen sind Markierungsarbeiten und ein Umbau der Baustellenschutzeinrichtung für die weiteren Bauarbeiten. (AZ)