Der BUND klagt doch nicht gegen Neubau der Adenauerbrücke

Die Planung zum achtspurigen Ersatzneubau der Adenauerbrücke wird vom regionalen BUND seit jeher abgelehnt. Bereits in seiner Stellungnahme zum Planfeststellungsverfahren hatte der BUND die Gründe dafür aufgeführt. Diese liegen in der Nichtberücksichtigung der Verkehrsentwicklungsziele der Länder Bayern und Baden-Württemberg und der Stadt Ulm, im massiven Ressourcenverbrauch, zusätzlichen Treibhausgasemissionen in Bau und Betrieb, im Flächenverbrauch und der Schwächung der ökologischen Funktionen der Ehinger Anlagen. Geklagt werden soll dennoch nicht.

Adenauerbrücke: Acht statt sechs Spuren

Bis zu einem Monat nach Veröffentlichung des Planfeststellungsbeschlusses kann gegen diesen geklagt werden. Der BUND hatte sich in den vergangenen Wochen dazu intensiv von einem Rechtsanwalt für Umwelt- und Verwaltungsrecht in Freiburg beraten lassen. Dass nun nicht geklagt wird, begründet Martin Denoix, Vorsitzender des BUND-Kreisverbandes Ulm und stellvertretender Regionalvorsitzender folgendermaßen: „Leider hat unser Rechtsanwalt juristisch nicht genügend Ansatzpunkte für eine erfolgreiche Klage zur Realisierung der Sechs-Spurigkeit gefunden.“

Aus juristischer Sicht sei dieses Ziel politisch. Daher wäre eine Änderung kaum über eine Klage vor Gericht zu erreichen. Trotzdem hält der BUND inhaltlich an der Kritik zum Vorhaben fest. Die Verkehrsströme auf der Adenauerbrücke wurden ohne Berücksichtigung der politischen Ziele, insbesondere der Mobilitätswende, ermittelt. Ein achtspuriger Ausbau der Adenauerbrücke widerspreche den Intentionen, Plänen und der Umsetzung der Landesgartenschau, die in Ulm im Jahr 2030 stattfinden soll. Die Gartenschau soll den Verkehr entlang der B 10 im gesamten Stadtgebiet zugunsten einer stadtverträglichen Mobilität neu organisieren.

Darum will Ulm acht Spuren

Von der achtspurigen Brücke verspricht sich die Stadtverwaltung Vorteile beim Bau, weniger Unfälle, eine zumindest geringfügige Entlastung der Herdbrücke und der Gänstorbrücke, mehr Flexibilität bei der Nutzung mit Optionen für eine Straßenbahn-, Bus- oder Fahrradspur und finanzielle Vorteile: Nur bei der großen Variante bezahlt der Bund den Lärmschutz für die Anwohner. (AZ/heo)