Adventskalender Nr. 8

vor 16 Min.

Auch die Ausgestoßenen sind an der Krippe willkommen

Plus Der hässliche und entstellte Leprakranke hat seinen Platz in der Krippenlandschaft – anders als einst in der realen Gesellschaft. Dahinter steckt eine Symbolik.

Von Dagmar Hub

Fürchterlich sieht er aus, der Leprakranke in der Krippenlandschaft. Gesicht, Oberkörper und Hände sind entstellt von der bakteriellen Erkrankung. Der Kranke hat einen Stock bei sich, mit einem Bein könnte er sich nicht fortbewegen. Der rechte Fuß ist bereits abgestorben und abgefallen. Was soll ein solch grausiges Bild an der Krippe?

