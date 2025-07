Gastronom und Gäste sind sauer: Tribünen vor Neu-Ulmer Uferbar sorgen für Ärger

Sie ist mittlerweile eines der beliebtesten Plätzchen in Neu-Ulm: die Uferbar vor dem Edwin-Scharff-Haus. Dort stehen unter Kastanien jede Menge gerne benutzte Liegestühle, Tische, Stühle und aus dem grünen Häuschen heraus werden kalte und heiße Getränke sowie Snacks verkauft. Viele verbringen dort ihre Mittagspause oder lassen am Abend auf den im vergangenen Jahr neu angelegten Stufen am Wasser in lauer Luft den Tag mit einem Gläschen ausklingen. Doch derzeit ist die Idylle zerstört, denn nun stehen am Ufer die gewaltigen Tribünen für das Fischerstechen, das heuer am 18. und 20. Juli auf der Donau ausgetragen wird – und die Stammgäste der Uferbar sind sauer, zumal der Zustand noch wochenlang anhält.

