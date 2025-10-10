Ärger um volle Schulbusse: Stadt will sich für Verbesserungen starkmachen

Der Schulbusverkehr auf den Linien 72 und 73 über Neu-Ulm und Senden sorgt weiterhin für Ärger bei Eltern betroffener Kinder. Neu-Ulms Stadtbaudirektor Markus Krämer berichtete bei der Bürgerversammlung in Gerlenhofen über „erhebliche Klagen“ aus der Bürgerschaft. Es geht darum, dass die Busse zu Stoßzeiten zu voll sind und teilweise nicht alle Kinder mitfahren können. Die Mutter einer Schülerin berichtete in der Mehrzweckhalle, dass es ihrer Tochter neulich so ergangen sei.

Die Stadt Neu-Ulm ist wegen der Schulbusse in Gesprächen mit dem Landkreis

„Die Busfahrer lassen die Kinder stehen“, sagte die Frau, die selbst den Tränen nahe war. „Das geht so nicht.“ Vor Kurzem sei ihre Tochter nicht mitgenommen worden und weinend nach Hause gekommen. Ähnlich gedrängt geht es auch im Wiley zu, wie der Großvater eines Schülers unserer Redaktion schilderte. Der Bus sei schon voll, wenn er aus Richtung Innenstadt komme. Je nach Tag „kommen drei, vier, fünf Kinder noch rein und zehn bleiben stehen“. Das sei „unglaublich: Die Kinder stehen einfach da“.

In Gerlenhofen räumte Markus Krämer ein, dass die Mutter ein sehr unerfreuliches Thema angesprochen habe. Noch sei allerdings komplett der Landkreis dafür zuständig, der die Linien betreibe. „Wir werden alles tun, um auf den Landkreis massiv einzuwirken, dass größere Busse eingesetzt werden und diese öfter fahren“, versprach der Stadtbaudirektor. Die Stadt sei in intensiven Gesprächen mit dem Landkreis. Das Landratsamt wiederum teilte unserer Redaktion mit, dass es mit dem zuständigen Busunternehmen in Kontakt stehe. Eventuell könne der derzeit eingesetzte Standardlinienbus gegen einen Gelenkbus getauscht werden. Das sei allerdings sehr kostspielig.

Die drohende Hochwassergefahr im Ort sprach bei der Versammlung in der Mehrzweckhalle ein Mann an und fragte, ob in Sachen Schutz etwas vorangehe. „Wenn wir irgendwann in Gerlenhofen absaufen, ist das auch nicht schön.“ Darauf erwiderte Markus Krämer: „Wer am Landgraben gebaut hat, musste sich klar sein, dass es ein gewisses Risiko gibt.“ Nach dieser Bemerkung wurde es im Saal kurz etwas lauter. Der Durchlass an der Hausener Straße könne verbreitert und verstärkt werden, so Krämer. Das sei aber teuer und könne nicht so einfach gestemmt werden. Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger sagte: „Ich kann Ihnen versprechen, dass wir da dranbleiben.“ Sich vor Hochwasser zu schützen, sei aber immer eine Gemeinschaftsaufgabe.

Eingangs hatte die Rathauschefin über die finanzielle Lage der Stadt gesprochen, die sie als dramatisch bezeichnete. Daraufhin fragte ein Bürger, was die Stadt denn zu tun gedenke: „Welche Arbeitsplätze wollen Sie in Zukunft schaffen?“ Albsteiger meinte dazu: „Wir werden uns nächstes Jahr das Thema Wirtschaftskonzept auf die Fahnen schreiben.“ Die Stadt wolle sich mehr in Richtung Zukunftstechnologien entwickeln, etwa im Bereich Künstliche Intelligenz. Ein Supermarkt für Gerlenhofen ist dagegen nicht in Sicht. Auf die entsprechende Frage einer Bürgerin sagte der Stadtbaudirektor, dass die Stadt im Moment keinen konkreten Ansatz für einen solchen Laden habe. „Wir bedauern das sehr.“

Der Spielplatz am Keltenweg in Gerlenhofen soll bis April 2026 fertig sein

Es gab aber auch positive Nachrichten für die Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils. Geplanter Baubeginn für die neue Kita auf dem Gelände der alten Ulrichshalle ist im vierten Quartal nächsten Jahres. Ebenfalls an der Gotenstraße sollen rund 70 neue Seniorenwohnungen entstehen. Derzeit werde das Konzept ausgearbeitet, so Markus Krämer. Nächstes Jahr soll es eine Öffentlichkeitsbeteiligung geben. Wann tatsächlich gebaut wird, konnte der Dezernent nicht sagen, da es sich um ein privates Bauvorhaben handelt. Der Spielplatz am Keltenweg wird modernisiert. Bis April 2026 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.