Abgeordneter Alexander Engelhard im Interview: Opposition ist Mist

Manchmal braucht es nur Sekunden, um groß rauszukommen: Am Vorabend der großen Hochwasserflut kurbelte Alexander Engelhard das Hochwasserwehr nach oben, denn für die nächsten Stunden war extrem viel Wasser zu erwarten. Er ist eben nicht nur CSU-Bundestagsabgeordneter, sondern vor allem Mühlenbesitzer und Kraftwerksbetreiber in Attenhofen: „Ein Freund hat sechs Sekunden draufgehalten und in kürzester Zeit hatte das Video rund 600.000 Abrufe.“ Ziemlich viel für ein kurzes Filmchen. Doch damit traf er einen Nerv, denn anschließend versanken weite Teile der Region in einem Jahrhunderthochwasser. Im Sommerinterview mit unserer Redaktion spricht Engelhard über die Lehren aus diesem schwäbischen „Land unter“, darüber, dass Opposition tatsächlich „Mist“ ist und über die politischen Zukunftsaussichten.

