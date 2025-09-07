Alkoholisierter Rentner schanzt mit Auto über Verkehrsinsel

Schilder wurden aus der Verankerung gerissen, die Front des Autos massiv beschädigt: Ein alter Mann ist am Freitagmittag gegen 12 Uhr mit seinem Wagen auf der Donauuferstraße in Thalfingen zu weit nach links gekommen. Das Auto überfuhr eine Verkehrsinsel und kam erst 400 Meter weiter zum Stehen. Der 82-Jährige sei erstaunlicherweise gänzlich unverletzt geblieben, berichtet die Polizei.

Den Angaben zufolge fuhr der Mann aus Richtung Ulm in den Elchinger Ortsteil. Die Beamten bemerkten, dass er nach Alkohol roch. Sie beschlagnahmten seinen Führerschein und veranlassten eine Blutentnahme. Den Unfallfahrer erwartet ein Strafverfahren. Die Streife wurde kurz darauf zu einem weiteren Einsatz gerufen: Auf einem nahen Discounter-Parkplatz lieferten sich zwei Senioren eine Rangelei. (AZ)