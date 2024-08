Alte Kirchenlieder sind oft zu schwierig

Im Jahr 1524, also vor 500 Jahren, erschien ein in Nürnberg gedrucktes allererstes evangelisches Gesangbüchlein mit dem Titel „Etlich Christlich lider/ Lobgesang und Psalm“. Unter den darin enthaltenen Liedern ist unter anderem Luthers heute noch gesungenes „Aus tiefer Not schrei ich zu dir“. Geben die alten Liedtexte den Menschen noch etwas, die heute Gottesdienste besuchen? Was die Neu-Ulmer Kantorin Tanja Schmid darüber denkt.

Tanja Schmid Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kirchenlied Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nürnberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis