Wird der Abriss noch verhindert? Demo für den Erhalt der Alten Schule geplant

Quasi auf dem letzten Drücker formiert sich in Vöhringen der Widerstand gegen das Städtebauprojekt Neue Rathausmitte. Während das mit einer Investorensuche verknüpfte Vergabeverfahren schon in wenigen Wochen auf die Zielgerade einbiegt, hat die Stadtrats-SPD mit der Sammlung von Unterschriften für ein Bürgerbegehren begonnen. Ihr Ziel ist es, auf diesem Weg eine Mehrheit für eine Stutzung des Bauprogramms und damit einen geringeren Grad an baulicher Verdichtung zu erreichen. Am kommenden Sonntag, 13. April, lädt sie um 10.30 Uhr in den Sportpark Vöhringen zu einer Veranstaltung, um über ihren Plan und die Pläne der Stadt zu diskutieren.

