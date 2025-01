Faschingsfeier in Altenstadt eskaliert: Junger Mann nach Schlägerei strafrechtlich verfolgt

Gewalt in Altenstadt: Am frühen Sonntag, gegen 00.30 Uhr, kam es nach Polizeiangaben in der Sporthalle in der Jahnstraße während einer Faschingsveranstaltung zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Ein angetrunkener 18-Jähriger schlug einem 38-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Hierbei wurde der 38-jährige Mann leicht verletzt, benötigte jedoch vor Ort keine ärztliche Behandlung. Durch die Polizei Illertissen wurde ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung gegen den 18-Jährigen eingeleitet. (AZ)

