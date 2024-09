Kieslaster umgekippt: Fahrer schwebt nach Unfall in Lebensgefahr

Ein mit Kies beladener Laster ist am Montagvormittag auf einer Kreisstraße südlich von Altheim bei Ehingen (Alb-Donau-Kreis) umgekippt. Der 70 Jahre alte Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen, wie ein Sprecher der Ulmer Polizei am Nachmittag mitteilt. Zunächst war von schweren Verletzungen ausgegangen worden.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 10.45 Uhr. Der 70-Jährige fuhr mit seinem Laster von Allmendingen in Richtung Ringingen. Auf Höhe Allmendingen verlor er in einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über seinen mit Kies beladenen Lkw. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen den Fahrer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Eine Schadenshöhe lässt sich derzeit nicht beziffern. Die Kreisstraße 7422 ist an der Unfallstelle weiter voll gesperrt (Stand 14:25 Uhr). Die Straßenmeisterei hat eine örtliche Umleitung eingerichtet. Bis wann die Sperrung aufgehoben wird, ist derzeit nicht absehbar. (AZ)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.