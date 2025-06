Am Sonntag startet die Konzert-Reihe "Auf nach Roggenburg"

Ab kommenden Sonntag, 22. Juni, heißt es wieder „Auf nach Roggenburg“. Im Klosterhof startet dann die traditionelle, von der Gemeinde organisierte Blasmusikreihe. Fünfmal, jeweils sonntags um elf Uhr, gibt es ein stimmungsvolles Konzert mit den Kapellen aus dem Ortsgebiet. Bei schlechtem Wetter wird in die Turnhalle ausgewichen.

Den Auftakt macht am 22. Juni die 1983 gegründete Seniorenkapelle Schießen. Das Ensemble unter der Leitung von Georg Moll hat 17 Mitspielende. Der Musikverein Meßhofen ist dann am 29. Juni an der Reihe. Insgesamt 35 Musikerinnen und Musiker zählt der 1951 aus der Taufe gehobene Verein. Dirigentin ist Sonja Wagner.

Weiter geht es mit der Musikkapelle Biberach am 13. Juli, die unter dem Dirigat von Günter Hochenbleicher ebenfalls 35 Instrumentalisten hat. Ihre Anfänge gehen in das Jahr 1877 zurück. Mit der Vorstufen- und Jugendkapelle Meßhofen-Schießen-Biberach (gegründet 1995) zeigen am 20. Juli die jungen Talente der Gemeinde ihr Können. 30 Mädchen und Jungs spielen unter der Leitung von Alena Gerstlauer auf.

Den Abschluss der diesjährigen Sommerkonzerte macht dann am 27. Juli die Trachtenkapelle Schießen, die 2026 ihr 165-jähriges Bestehen feiert. Das Orchester umfasst 32 Musikerinnen und Musiker, die von Alexander Lecheler dirigiert werden.

Die Konzerte dauern jeweils eine Stunde. Die Roggenburger Feuerwehr sorgt dabei für einen Frühschoppen mit Speis und Trank.