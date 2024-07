Auto überschlägt sich: Fahrerin wird bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall am Dienstag bei Amstetten (Alb-Donau-Kreis) ist eine 79-Jährige leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 15.30 Uhr mit ihrem Opel Zafira von Weiler in Richtung Amstetten unterwegs. Wohl aus Unachtsamkeit kam die Seniorin nach links von der Straße ab und überfuhr ein Verkehrszeichen. Anschließend überschlug sich das Auto. Ersthelfer befreiten die Frau aus dem beschädigten Fahrzeug. Rettungskräfte brachten sie mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Ein Abschlepper barg den Opel.

Die Polizei Geislingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Auto auf 6000 Euro, den am Verkehrszeichen auf 250 Euro. Zur Unfallaufnahme musste die K7313 zeitweise gesperrt werden. Gegen 16.15 Uhr war die Fahrbahn wieder frei. (AZ)