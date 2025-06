Musikverein Diedorf holt ersten Platz beim Deutschen Musikfest in Ulm

Icon Vergrößern Wettbewerb im Edwin-Scharff-Haus. Foto: Musikverein Diedorf Icon Schließen Schließen Wettbewerb im Edwin-Scharff-Haus. Foto: Musikverein Diedorf

Beim Orchesterwettbewerb des Deutschen Musikfests 2025 in Ulm erreichte der Musikverein Diedorf in der Kategorie 3 mit 91,75 Punkten den ersten Platz – und setzte sich damit an die Spitze der dort teilnehmenden Orchester.

Musikverein zeigt Feingefühl und technische Präzision.

Zur Wertung gehörten das Pflichtstück „A Princess‘s Tale“ von Thomas Doss und das Selbstwahlstück „Antarctica“ von Carl Wittrock. Beide Werke verlangten musikalisches Feingefühl und technische Präzision – Anforderungen, die der Musikverein mit großer Ausdruckskraft erfüllte. Die Jury lobte besonders das ausgewogene Klangbild und das sichere Zusammenspiel.

Orchester sorgte beim Anhauser Talfest für Stimmung.

Am Vortag hatte das Orchester bereits für Stimmung beim Anhauser Talfest gesorgt, bevor es gut gelaunt zum Deutschen Musikfest nach Ulm weiterging. Dort wurde nicht nur musikalisch überzeugt – mit über 20.000 Teilnehmenden aus mehr als 400 Orchestern aus Deutschland und den Nachbarländern beeindruckte das Musikfest organisatorisch und kulturell – auch der gemeinsame Ausflug war für die Musikerinnen und Musiker ein echtes Erlebnis. Die Vielzahl an Konzerten und musikalischen Darbietungen auf den zahlreichen Bühnen in der Stadt sorgte für eine eindrucksvolle Festivalatmosphäre. Mit Stolz und frischer Motivation blickt der Musikverein nun auf die kommenden Wochen – wenn das 50-jährige Jubiläum mit Festakt und Festwochenende gebührend gefeiert wird.

