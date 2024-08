Brutaler Angriff beim Glacis-Park

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es im Bereich der Ringstraße am Glacis-Park in Neu-Ulm zu einem Angriff auf zwei Spaziergänger im Alter von 25 und 32 Jahren gekommen. Wie sich im Rahmen der ersten Ermittlungen der Polizei herausstellte, kamen während des Spaziergangs der beiden plötzlich drei bislang unbekannte Täter hinzu und fingen an, die beiden Geschädigten zu beleidigen.

Schläge gegen das am Boden liegende Opfer

Im weiteren Verlauf begannen die drei Täter dann unvermittelt, auf die Spaziergänger einzuschlagen. Selbst als der 25-jährige zu Boden ging, schlug einer der Täter noch auf den am Boden liegenden Geschädigten ein. Im Anschluss entfernte sich die dreiköpfige Tätergruppierung fluchtartig, heißt es im Polizeibericht.

Beide Geschädigte erlitten Verletzungen und mussten noch während der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter Telefon 0731/80130 zu melden.