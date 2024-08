Blutverschmiert im Krankenhaus: 44-Jähriger wurde von drei Männern angegriffen

In den frühen Morgenstunden am Freitag wurde ein 44-Jähriger im Krankenhaus in Neu-Ulm vorstellig. Er hatte zahlreiche Gesichtsverletzungen durch Dritteinwirkung erlitten, weshalb die Polizei informiert wurde. Gegenüber den Polizeibeamten konnte der 44-Jährige nur angeben, dass er sich im Bereich des Schwal an der Donau aufgehalten hatte und von drei männlichen Personen geschlagen und getreten wurde. Warum es zu dem Angriff kam, konnte der 44-Jährige bislang nicht angeben.

Zwischen 25 und 30 Jahre alt

Die drei männlichen Personen waren dem 44-Jährigen aus dem weiteren entfernten Umfeld bekannt, aber nicht ausreichend, um sie direkt zu identifizieren. Der 44-Jährige konnte nur eine grobe Beschreibung zu den drei Tätern angeben, alle seien im Alter zwischen 25 und 30 Jahren und circa 1,75 bis 1,80 Meter groß.

Mann muss im Krankenhaus bleiben

Aufgrund der massiven Gesichtsverletzungen musste der 44-Jährige stationär zur Überwachung im Krankenhaus aufgenommen werden. Zeugen des Vorfalls oder Personen, welche möglicherweise eine mit Blut verschmierte Personen im näheren Bereich des Schwal sowie der Innenstadt gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm, Telefon 0731/80130, zu melden.