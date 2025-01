Wo Freddie Mercury Geburtstag feierte: Legendärer Club kommt auf die Bühne

Was waren das für Zeiten, als die Stars im Ulmer Aquarium ein und aus gingen? Die Bar in der Kohlgasse gibt es zwar schon seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr, doch in Vergessenheit geraten ist sie nicht – immerhin soll hier sogar Freddie Mercury Geburtstag gefeiert haben. Mit einem Liederabend im Podium will das Theater Ulm die Kultbar noch einmal für ein paar fröhliche Stunden zurückholen. Das Publikum scheint nur darauf gewartet zu haben.

