Elmar Weber holt den Titel des Gauschützenkönigs nach Attenhofen

Mit einem 42,0-Teiler wird Elmar Weber neuer Gauschützenkönig in der Luftpistole beim 91. Gauschießen des Rothtalgaus in Kadeltshofen. Nach dem Festumzug konnte er seine Königskette in Empfang nehmen und wurde von den Schützen gefeiert. Der Schützenverein Attenhofen belegte beim Gauschießen gute Plätze: Im Wettbewerb der Luftgewehr-Teams belegte Attenhofen den dritten in folgender Besetzung: Stefanie Steck 385 Ringe, Daniel Steck 378 Ringe, Manuel Steck 374 Ringe. Die Luftpistole-Mannschaft belegte den zweiten Platz mit den Schützen: Tobias Haberes (371 Ringe), Daniel Maier (358 Ringe), Christian Buchmiller (350 Ringe). Im Kampf um die Meisterscheibe in der Luftgewehr-Schützenklasse belegte Manuel Steck den ersten Platz mit 99 Ringen. Meisterscheibe Seniorenklasse: Erste Maria Wegele mit 97 Ringen. Fürs Finalschießen qualifizierten sich Tobias Haberes und Daniel Maier. Bei der Meistbeteiligung belegte der Schützenverein Attenhofen den zweiten Platz.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!