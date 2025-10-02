50 Jahre Volleyball-Abteilung TSF Ludwigsfeld

Icon vergrößern Eine Szene aus einem Vorrundenspiel. Foto: Marco J Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Eine Szene aus einem Vorrundenspiel. Foto: Marco J

Am Sonntag, 28. September, war es endlich so weit, dass das eigentlich schon für frühere Zeitpunkte geplantes Volleyball-Hallenturnier veranstalten werden konnten. Relativ schnell war das geplante Teilnehmerfeld von zehn Mannschaften zusammen. Darunter waren neben den bereits seit Jahrzehnten teilnehmenden Mannschaften aus Jedesheim und Illerrieden erstmals auch bisher unbekannte und somit schwer einzuschätzende Teams dabei.

„Sahara Beach“ gewinnt zum wiederholten Mal das Turnier.

Nach raschem Aufbau der Halleninfrastruktur einschließlich eines kleinen Verpflegungsbereichs begannen die Vorrundenspiele pünktlich um 10 Uhr. Aufgrund des langjährig bewährten Modus von Zeitspielen nahm die Veranstaltung rasch Fahrt auf und es gelang, wie geplant, um 17.30 Uhr mit dem Finale zu beginnen. Dieses bestritten die Mannschaften „Sahara Beach“ (SV Jedesheim) und „Schlechtschmetterfront“ (SSV Ulm). In einem technischen und spielerischen hochklassigen Spiel über zwei Sätze, setzte sich, wenn auch knapp, die Mannschaft „Sahara Beach“ durch und gewann zum wiederholten Male das Turnier. Die weiteren Platzierungen lauteten: 3. The Hunters (TSG Ehingen), 4. sehr gefährlich (VSG Illertal), 5. MW (Gemischte Mannschaft o. Vereinsbezug), 6. Los bomberos (SF Illerrieden), 7. CRO Garten (Gemischte Mannschaft o. Vereinsbezug), 8. Block n‘ roll ( SF Dellmensingen), 9. ESC Ulm, 10. Turboschnecken (SV Burgrieden).

Nur positive Resonanz bezüglich der Gesamtorganisation.

Im Verlauf des gesamten Tages gab es ausschließlich positive Resonanz bezüglich der Gesamtorganisation. Dies ist ausschließlich den Mithelfenden und -wirkenden der Abteilung zu verdanken, die bereit waren, über fast zwölf Stunden vollen Einsatz zu zeigen, um zum Gelingen der Veranstaltung beizutragen.

