Auf dem Dach des Wasserturms: So laufen die Arbeiten am Wiley-Denkmal

Er ist eines der Wahrzeichen der Stadt Neu-Ulm und steht seit dem Jahr 2022 unter Denkmalschutz: Seit April dieses Jahres wird am Wasserturm im Wiley gearbeitet. Deshalb ist er von Gerüsten und Netzen umgeben – und daher gibt es aktuell einen Baustellenaufzug, mit dem man bis auf das Dach in 38 Meter Höhe fahren kann.

Es ist wackelig im Fahrstuhl, dabei windet es an diesem Tag nicht einmal. Der Aufzug steigt langsam neben dem Gerüst in die Höhe. Oben angekommen, kann man dem Turm aufs runde Dach steigen. Es hat einen Durchmesser von neun Metern – und in der Mitte ragt ein runder Kamin aus Ziegeln empor. Er erinnert auf den ersten Blick an einen Brunnen und man kann ihm tatsächlich in den tiefen Schlund schauen.

Der Wasserturm wurde 1951 auf dem Gelände der ehemaligen Wiley Barracks der US-Soldaten erbaut. Er erinnert damit an die amerikanische Geschichte des Wiley-Geländes. Der Turm fungierte für die Amerikaner nicht nur als Wasserturm: Durch den großen Schornstein in der Mitte wurden auch die Abgase ihres Heizsystems in die Luft geschleudert.

Auf dem Dach des Wasserturms kann man einem Kamin tief in den Schlund schauen. Foto: Alexander Kaya

Heute hat der Wasserturm keinen Nutzen mehr, er ist seit vielen Jahren stillgelegt. Doch er ist ein „Identitätsmerkmal der Stadtgeschichte“, sagt Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger. „Für mich persönlich war von Anfang an klar, dass dieser Turm auf keinen Fall abgerissen werden darf“, betont sie. Im Gespräch war das aber durchaus und ein Abriss wäre selbst, nachdem der Turm zum Denkmal wurde, nicht ausgeschlossen gewesen.

Doch es gab in der Vergangenheit auch noch andere Pläne für den Wasserturm, die unter anderem ein kleiner Architekturwettbewerb ans Licht brachte. Studentenwohnungen am Turm, ein Restaurant beziehungsweise Veranstaltungsraum in der Höhe oder ein Hotel waren schon im Gespräch, doch keine Idee konnte den letztlich Stadtrat überzeugen – unter anderem, weil eine Umsetzung viel zu teuer gewesen wäre.

Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger und Hochbau-Abteilungsleiter Klaus Laws auf dem Dach des Wiley-Wasserturms. Foto: Alexander Kaya

Aktuell wird der Wasserturm behutsam instand gesetzt, um seine einzigartige Bauweise und Geschichte zu bewahren. OB Albsteiger hebt die „besondere, feine Gliederung der Stelzen“ des Turms hervor – er sei einer der ersten Türme dieser Art. Außerdem ist der Wiley-Wasserturm mittlerweile auch „der Letzte seiner Art“, wie Neu-Ulms Hochbau-Abteilungsleiter Klaus Laws betont. Gerade deshalb sei er in besonderem Maße schutzwürdig.

Es wurde gefährlich: Betonteile drohten herunterzustürzen

Doch das Wahrzeichen war stark in die Jahre gekommen: Die Stahlkonstruktion war korrodiert, Betonteile drohten herunterzustürzen. Teilweise bröckelte an der einen oder anderen Stelle sogar schon etwas ab, weshalb der Turm seit 2023 abgeriegelt war.

Die nun laufende Sanierung kostet 760.000 Euro. An Fördergeldern kommen im besten Falle 54.000 Euro zusammen. Viele Ebenen wurden mit dem Gerüst hochgezogen, um an dem Turm mit seinen Stelzen arbeiten zu können. Auf manchen Ebenen sieht es noch nach viel Arbeit aus: Die Rohre sehen verrostet aus, überall hängen Fetzen von alter Dämmwolle. Auf anderen Ebenen hingegen sieht man schon, wie schön der Beton ausgebessert wurde, teilweise sind Flächen bereits weiß gestrichen.

An manchen Stellen wurde schon etwas Farbe auf den Beton aufgebracht. Foto: Alexander Kaya

Zuerst mussten die schadhaften Stellen freigelegt werden, erklärt Laws. Dann musste der zersetzte Stahl behandelt werden. Am Ende wird alles wieder zugemacht und eine neue Schicht kommt oben drauf. Zuletzt wird der Turm wieder rot-weiß gestrichen: Diese Farben geben nicht nur dem sieben Meter hohen Wassertank sein besonderes Aussehen, sondern zieren auch die Stelzen. Mit dem Denkmalamt befindet man sich in enger Abstimmung. Das Ziel ist, dass der fertig sanierte Turm dem Original so nah wie möglich kommt, betont Laws.

Bei Kontrollen des Wasserturms wird eine Arbeitsbühne genutzt

„Es ist wirklich ein schönes Teil“, sagt er. Schon in sechs Wochen, Ende November, sollen die Arbeiten am Wasserturm beendet sein. Dann gibt es auch keinen Baustellenaufzug mehr. In die Höhe für regelmäßige Prüfungen des Bauwerks kommt man dann nur noch mit einer Arbeitsbühne, erklärt der Hochbau-Experte. Die Steigleiter, die für die Arbeiten abmontiert wurde und erst am Ende wieder an dem Turm befestigt wird, eignet sich nicht fürs sichere Hinaufklettern, betont er.

Mit der klassischen Sanierung des Turms habe man sich für die „Schmalspurvariante“ entschieden, sagt Albsteiger. Das heißt auch: Es wird keinen Aufzug oder einen Treppenaufgang für die Öffentlichkeit geben. Für die Zukunft sei das aber nicht ausgeschlossen, so die Oberbürgermeisterin, die außerdem betont: Auch welche Nutzungen es in vielen Jahren geben könnte, lasse sich heute noch nicht abschätzen.